نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" ينفذ أكثر من 15 عملية ضد إسرائيل منذ دوت الخليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه سلسلة من العمليات النوعية ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا قتل وجرح عدد من الجنود.
وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة لغاية اللحظة، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه": "
- ردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، أطلق مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين صلية صاروخية على ضواحي تل أبيب.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية.
- قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من فجر اليوم الثلاثاء، تجمعا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:00 من صباح اليوم الثلاثاء، مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.
- أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة 6:20 من صباح اليوم الثلاثاء، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة (حينها).
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:25 من صباح اليوم الثلاثاء، تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.
- قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
- ردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 3 جرافات ودبابة ميركافا على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح
- ردا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".