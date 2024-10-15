نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" ينفذ أكثر من 15 عملية ضد إسرائيل منذ دوت الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه سلسلة من العمليات النوعية ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا قتل وجرح عدد من الجنود.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة لغاية اللحظة، جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه": "