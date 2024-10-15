نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنو بولندا غاضبون من حياة البذخ التي يعيشها الأوكرانيون في بلادهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، عن أن سكان بلاده غاضبون من رؤية الشباب الأوكرانيين في سيارات باهظة الثمن وفي فنادق الخمس نجوم.

وقال كوسينياك كاميش يوم الثلاثاء، في مقابلة مع موقع Interia: "إنها لحقيقة أن مجتمعنا غاضب للغاية من رؤية الشباب الأوكرانيين يقودون سيارات باهظة الثمن ويقضون عطلات نهاية الأسبوع في فنادق الخمس نجوم".

وأعرب الوزير عن اعتقاده أن هذا غير عادل بالنسبة لبولندا، التي تزود أوكرانيا بجميع أنواع المساعدات المادية والعسكرية.

وقال الوزير: "هذا غير عادل للبولنديين، الذين يمولون الرعاية الصحية والمزايا والتعليم وإمدادات الأسلحة (للأوكرانيين)، ناهيك عن المساعدات الأخرى".

ووفقا لتقديرات مختلفة، يعيش ما يصل إلى مليوني مواطن أوكراني في بولندا. وليس لدى كييف فرصة حقيقية لإعادة أولئك الذين غادروا إلى بولندا ويختبئون من التعبئة العسكرية في وطنهم.

وسبق للمدون والسياسي النمساوي جيرالد غروس أن لفت انتباه الجمهور إلى حقيقة أن مواقف السيارات في وسط فيينا تشغلها سيارات مرسيدس وبي إم دبليو ورولز رويس ومايباخ باهظة الثمن وتحمل لوحات ترخيص أوكرانية. ويتمتع أصحابها أيضًا بوضع اللاجئ، ويحصلون على الإعانات الحكومية، في حين أنهم يقضون وقتهم في المطاعم العصرية ويشربون الشمبانيا.

كما يشعر سكان توسكانا الإيطالية بالغضب من اللاجئين الأوكرانيين الذين يقودون سيارات لكزس ومرسيدس وبي إم دبليو وبورش جديدة. ولا يفهم الإيطاليون لماذا تدفع سلطات البلاد 60 يورو يوميا للاجئ أوكراني يمتلك سيارة باهظة الثمن، لكنه لا يبيعها لضمان معيشته. وكل هذا على خلفية ارتفاع الأسعار والبطالة في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب السيارات الفاخرة هم من الرجال. ووفقا لقوانين أوكرانيا، لا يمكن للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما مغادرة البلاد.

ويلاحظ هذا الوضع في جميع أنحاء أوروبا. علاوة على ذلك، فإن اللاجئين الأوكرانيين يتعاملون بوقاحة مع السكان المحليين، ويتصرفون بتحدٍّ، بل ويعتدون بالضرب والإهانات على السكان المحليين.