نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي يلتقي بوزير الداخلية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في العاصمة الإدارية.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة وتبادل الخبرات لدى مؤسستي البلدين.

وركز الاجتماع على أهمية تذليل التحديات التي تواجه التعاون المشترك في مواضيع تخص تاشيرة الدخول والاقامة لمواطني العراق ومصر، وتعزيز التعاون في القضايا المشتركة كافة. فضلا عن مناقشة أهمية تبادل المعلومات والتنسيق الامني بين البلدين في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي إطار الجهود المشتركة بين العراق ومصر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التحديات الامنية التي تواجهها المنطقة.