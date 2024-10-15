العالم اليوم - وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن يوم الأربعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأردن، يوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، ضمن جولة إقليمية يجريها في ظل تصاعد التوتر في المنطقة والتهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأفادت الخارجية الأردنية بأن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي عراقجي الأربعاء.

والأردن هو محطة ضمن جولة إقليمية يجريها عراقجي خلال الفترة الراهنة، شملت لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وقالت إيران إن الهجوم كان انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

وأكدت السلطات الأردنية أنها اعترضت بعض هذه المقذوفات في أجوائها.

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني. وقال وزير دفاعها يوآف غالانت إن ردّ الدولة العبرية سيكون "فتّاكا ودقيقا ومفاجئا".

من جهتها، توعدت طهران بأنها ستردّ في المقابل على أي اعتداء يستهدفها.

وأكد الصفدي في تصريحات سابقة أنه "لن يكون ساحة حرب لأحد"، وأبلغ إيران وإسرائيل بأنه سيتصدى "لأي تهديد لأمنه واستقراره" من قبل أي منهما.