العالم اليوم - الألماني توخل يقترب من تدريب المنتخب الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر الألماني توخل يقترب من تدريب المنتخب الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - يقترب الالماني توماس توخل من تسلم المهام التدريبية للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المحلي للعبة، وفقا لما تقاطعت العديد من التقارير الإنجليزية والألمانية الثلاثاء.

وسيصبح الألماني توخيل ثالث مدرب أجنبي يتولى مسؤولية منتخب إنجلترا عقب السويدي سفين-جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.

وسيحل توخيل، الذي قاد تشلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، محل المدرب المؤقت لي كارسلي بعد ثلاثة أشهر من استقالة جاريث ساوثجيت عقب هزيمة إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا في يوليو الماضي.

وكان توخل (51 عاما) بدون عمل منذ رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي بعد أن احتل العملاق الألماني المركزالثالث في الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن وشتوتجارت.

ويعقد الاتحاد الإنجليزي للعبة مؤتمرا صحفيا في ويمبلي، الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي مارك بولينغهام.

وبنى توخل سمعته كخبير خططي ذي تفكير هجومي في الدوري الألماني بعد توليه المسؤولية خلفا ليورغن كلوب في ماينتس في عام2009.

وعندما غادر كلوب بروسيا دورتموند في نهاية موسم2014-2015، حل توخيل محله أيضا هناك، مما قاد الفريق إلى الفوزبكأس ألمانيا في عام 2017.

وتعاقد توخل مع باريس سان جيرمان في العام التالي ليحل محل أوناي إيمري وفاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين.

كما قاد توخل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 2020، والذي خسره أمام بايرن، قبل مغادرته إلى تشيلسي.