العالم اليوم - وزارة الصحة تكشف حصيلة غارات إسرائيل على لبنان الإثنين

انتم الان تتابعون خبر وزارة الصحة تكشف حصيلة غارات إسرائيل على لبنان الإثنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - قتل 41 شخصا وأصيب 124 شخصا بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، الإثنين، حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحصيلة الإجمالية ليوم أمس: 41 قتيلا وإصابة 124 بجروح"، من بينهم 21 قتيلا في شمال لبنان.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في لبنان إلى 1356 منذ أن كثّفت إسرائيل القصف على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر.

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.