نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: قتلى الغارات الإسرائيلية في لبنان أغلبهم نساء وأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب القتلى الذين سقطوا في غارة إسرائيلية، على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي بجنيف، ردًا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو أمس الإثنين: "ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين".

وأضاف "نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من 4 طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب"، داعيًا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قالت ريما جاموس امصيص، مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لـ 20 قرية في جنوب لبنان، تعني تأثر أكثر من ربع البلاد الآن.

وأضافت "الآن أصبح أكثر من 25% من البلاد خاضعًا لأمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر، والناس يستجيبون لأوامر الإخلاء هذه، ينزحون وهم لا يملكون شيئًا تقريبًا".