نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي: أخذنا ضمانة من واشنطن لتخفيف التصعيد في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701، مضيفًا "إننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصًا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية حسب الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء، "خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الماضي أخدنا نوعًا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، والأمريكيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل إلى وقف اطلاق النار".

وأشار ميقاتي إلى أن الاجراءات المشددة المتخذة في مطار بيروت هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.

وعما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال ميقاتي "لا ضمانات أبدًا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار أو المعابر البرية أو الموانئ البحرية.الإجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي".

وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام أمني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: "لم يصلنا أي شيء، علمًا بأن قوات اليونيفيل تتعرض يوميًا للاعتداءات الإسرائيلية. مجرد احتلال أي شبر من أرضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك".