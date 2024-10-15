نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويد تنوي زيادة عدد مجنديها 10 آلاف فرد سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السويدية أنها تنوي زيادة عدد مجنديها بواقع 10 آلاف فرد سنويًا حتى عام 2030.

وجاء في مشروع قانون تم نشره على موقع حكومة البلاد: "سيزداد عدد المجندين إلى 10 آلاف عام 2030، ثم إلى 12 ألفا من عام 2032 إلى عام 2035".

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعير اهتماما خاصا لزيادة القدرة العسكرية للبلاد وإنشاء وحدات عسكرية ستتفق مع مطالب العالم المتطور.

وفي وقت سابق أعلن النواب السويديون عن ضرورة تعزيز القدرة العسكرية للبلاد من خلال زيادة الإنفاق العسكري وعدد المجندين وقدرة الدفاع الصاروخي. واقترح النواب زيادة عدد المجندين من المستوى الحالي البالغ 8 آلاف جندي إلى 14 ألفا عام 2035.

وانضمت السويد في 7 مارس 2024 إلى حلف الناتو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كان خطوة لا معنى فيه من حيث ضمان أمن هاتين الدولتني، محذرا من ظهور القوات والمعدات العسكرية الروسية بالقرب من حدود فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف.