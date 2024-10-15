العالم اليوم - دبي الرقمية توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت في مجال الـ "AI"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - وقعت دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت الإمارات" الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمايكروسوفت كوربوريشن العالمية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنيات التكنولوجية وأوجه الاستفادة منها بشكل فعال ومؤثر، وبما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين في امارة دبي.

تم ذلك على منصة دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي في جيتكس جلوبال 2024، وقد وقع الاتفاقية بالنيابة عن دبي الرقمية مديرها العام سعادة حمد عبيد المنصوري، وعن مايكروسوفت الإمارات السيد نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات.

تنص الاتفاقية، من بين بنود عديدة، على إطلاق مايكروسوفت لمبادرة شاملة تهدف لتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي بغرض دعم جهود دبي الرقمية في هذا المجال الذي يشكل ملامح المرحلة الراهنة من التحول الرقمي.

وستقوم مايكروسوفت بدعم رؤية دبي الرقمية نحو رقمنة الحياة في دبي عبر تعزيز مهارات المستقبل وذلك بمحاور عديدة من أهمها تأهيل الموظفين الإداريين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمر بالنسبة للمديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين يشرفون على تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دبي.

ورحّب حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية بهذا التعاون الذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي في دبي وقال: "يندرج تعاوننا مع مايكروسوفت الإمارات في إطار نهجنا القائم على بناء الشراكات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة، وهو يعكس الثقة المتبادلة بيننا وبين شركائنا وإرادتنا المشترك للعمل معاً في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية بشكل عام".

وأضاف المنصوري: "لقد كانت دبي على الدوام، وما زالت، وجهة مهمة للشركات العالمية الكبرى التي تمتاز بالابتكار والريادة، وعبر هذه الرحلة المشتركة ساهمت تلك الشركات، وفي مقدمتها مايكروسوفت، في تشكيل المشهد الرقمي لدبي، وكانت جزءاً من قصة النجاح التي جعلت من دبي قصة عالمية ملهمة. ويسعدنا اليوم أن ننتقل بهذه العلاقة إلى مستوى جديد من الشراكة من خلال جعل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً لتعاوننا".

ومن جانبه، قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: " الذكاء الاصطناعي محور رئيسي في رؤية مدينة دبي ذكية، لذلك يجب تمكين موظفي الحكومة بالتقنيات والمعرفة اللازمة التي تتماشى مع أهداف دبي. ويسعدنا التعاون مع دبي الرقمية لتعزيز المهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزام مايكروسوفت الراسخ بدعم الموظفين الحكوميين وتمكينهم من قيادة مسيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتنص الاتفاقية على تأهيل وتدريب المطورين على مسارات الذكاء الاصطناعي، وتوفير محتوى مناسب لتوعية القطاع الأوسع من السكان وتزويدهم بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود دبي الرقمية في معالجة فجوات المهارات وإعداد الأفراد والباحثين عن عمل للفرص المستقبلية.