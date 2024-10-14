نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة كبيرة جدا من الصواريخ من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن صفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة كبيرة جدا من الصواريخ من لبنان.

وأوضحت أن صافرات إنذار دوت في قاعدة بالماحيم الجوية وتم اعتراض صاروخين على الأقل فوق شرق تل أبيب.

ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتح تكفا.