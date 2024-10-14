نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوغندا توقع مع شركة تركية مشروعا ضخما بقيمة 3 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل الأوغندية عن اتفاق مع شركة "يابي ميركيزي" التركية لمدّ خط للسكك الحديدية بطول 272 كم، فيما كشفت الشركة التركية أن قيمة المشروع تصل إلى 3 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة، على حسابها بمنصة "إكس"، أنه "تم توقيع عقد إنشاء 272 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية مع الشركة التركية يابي ميركيزي، حيث وقعه عن الجانب الأوغندي سكرتير الوزارة باجيا وايسوا، وعن الجانب التركي نائب رئيس الشركة إيردم آريوغلو".

وأضافت أن "الشركة التركية أثبتت كفاءتها في تنزانيا من خلال بناء خطوط للسكك الحديدية، ونحن نثق بقدرتهم على إكمال مشروعنا في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة لذلك".

من جانبها، ذكرت شركة "يابي ميركيزي" التركية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "وقعت عقد مشروع سكة حديد مالابا-كمبالا بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا مع دولة أوغندا".

وأضافت أن "المشروع هو أحد أكبر المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك بمفردهم في الخارج".

يُشار إلى أن أوغندا تعمل على تجسيد خطوط السكك الحديدية التي تربط العاصمة كامبالا بمدينة مالابا الحدودية مع كينيا، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية