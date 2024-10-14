المالكي: نؤكد أهمية صناعة السياحة كواحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد من الأمانة العامة برئاسة سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الملتقى العربي للإحصاءات السياحية في مسقط – سلطنة عمان يومي 14 و15 أكتوبر 2024، والذي عٌقد تحت رعاية سالم المحروقي وزير التراث والسياحة العماني، وبحضور الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي لمركز الإحصاء بسلطنة عمان وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول العربية وخبراء من ذوي الاختصاص.

والقى سعادته كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد فيها على أهمية صناعة السياحة كواحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي والمستدام في العديد من البلدان ضرورة تطويرها من أجل التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. كما أشار سعادته إلى الاستراتيجية العربية للسياحة التي أقرها مجلس وزراء السياحة العرب والتي تهدف إلى تنمية قطاع السياحة بالدول العربية، موضحا أن النجاح في تنفيذ توجهات وخطط برامج هذه الاستراتيجية مرهون بتوفير البيانات الدقيقة والإحصاءات الحديثة وتحليلها ووضع الاسقاطات المستقبلية السليمة بشأنها، مما يلقي على الإحصاء بمسؤولية ضخمة ودور أساسي في إنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تستخدم التحليلات الاحصائية في عمليات صنع القرارات بشكل كبير، سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام، متمنيًا أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق حقيقية لتطوير الإحصاءات السياحية في الدول العربية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

كما افتتح سعادته المعرض المصاحب للملتقى مع وزير التراث والسياحة حول المشاريع السياحية بسلطنة عمان.

وناقش الملتقى أهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم استراتيجيات التنمية الوطنية، والتطوير والابتكار في مجالات إحصاءات السياحة، والتجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية بالإضافة إلى التجارب العربية في مجالات انتاج احصاءات السياحة.