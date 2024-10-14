وزير الدفاع الروسي: التعاون العسكري بين روسيا والصين عامل هام في الحفاظ على الاستقرار الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف خلال لقائه نظيره الصيني، دونغ جون، في بكين اليوم أن التعاون العسكري بين روسيا والصين عامل هام في الحفاظ على الاستقرار الدولي.

وأشار بيلاوسوف إلى أن روسيا تعوّل على "التعاون المكثف والمثمر مع الجانب الصيني وستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع".

وأكد أن "العلاقات الودية بين روسيا والصين تحافظ على وتيرة تطور عالية، وتتوسع في جميع الاتجاهات وبلغت مستوى غير مسبوق".

كما هنأ بيلواسوف نظيره الصيني بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين.

بدوره، أشار وزير الدفاع الصيني إلى رغبة البلدين المشتركة في تطوير التعاون العسكري الثنائي، مشيدا بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين.

وقال: "ماضون في تعزيز تعاوننا العسكري وإطلاق حقبة جديدة من العمل المشترك".