نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تناشد الجهات الدولية التدخل العاجل لحماية المؤسسات الطبية من القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت وزارة الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي لساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في قطاع غزة فجر اليوم واندلاع حريق كبير في خيام النازحين هناك.

وجاء في بيان الوزارة: "تدين وزارة الصحة استهداف إسرائيل المباشر لساحة مستشفى شهداء الأقصى فجر اليوم والتي نشب عنه حريق كبير في خيام النازحين ومرافق المستشفى، أدى إلى استشهاد 4 وأكثر من 40 إصابة بينها حالات خطيرة معظمها أطفال ونساء من النازحين داخل المستشفى".

وناشدت الوزارة في بيانها "المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية للتدخل العاجل في حماية المستشفيات والكوادر الصحية من بطش إسرائيل وإجراماها".

وأفادت مصادر طبية فجر اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى عقب استهداف الجيش الإسرائيلي للخيام التي يقطنوها.

وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في خيام النازحين، كما انفجرت أنابيب غاز في مكان الاستهداف بساحة المستشفى في دير البلح وسط القطاع.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه المحرقة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

ومن جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين أن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة لها في مخيم النصيرات بقطاع غزة تأوي عددا كبيرا من النازحين.