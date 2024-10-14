تصعيد التوترات.. الجيش الصيني ينفذ مناورات حربية قرب تايوان

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الجيش الصيني جولة جديدة من المناورات الحربية بالقرب من تايوان، واصفًا هذه المناورات بأنها تحذير للأعمال الانفصالية لتايوان.

وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة من حكومة تايوان والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة رويترز.

خلفية الصراع

تعتبر الصين تايوان إقليمًا تابعًا لها، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الجانبين على مدار سنوات.

في الوقت الذي تراقب فيه تايوان المزيد من المناورات الحربية، ألقى الرئيس التايواني لاي تشينج تي خطابًا خلال يوم الاستقلال، أكد فيه أن بكين ليس لها الحق في تمثيل تايوان.



المناورات الصينية: “السيف المشترك 2024 بي”



أعلنت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني أن المناورات، التي أُطلق عليها اسم “السيف المشترك 2024 بي”، تجري في مضيق تايوان والمناطق المحيطة بها.

وتعتبر وزارة الدفاع الصينية أن هذه التدريبات بمثابة تحذير صارم للأعمال الانفصالية التي تقوم بها القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، مشيرة إلى أنها عملية مشروعة وضرورية لحماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية.





التصعيد في المياه المحيطة بتايوان

في خطوة كبيرة، قامت قوات خفر السواحل الصينية بمحاصرة تايوان، وأقامت دوريات لما وصفته بـ “إنفاذ القانون” بالقرب من جزيرتي ماتسو ودونجين.

وللمرة الأولى، دخلت القوات الصينية المياه المحظورة لجزيرة ماتسو بهدف تمزيق الحدود التي حددتها السلطات التايوانية.





ردود الفعل الدولية





في هذا السياق، أدان مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التدريبات العسكرية الصينية، مؤكدين أنها لا مبرر لها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، جمهورية الصين الشعبية إلى التصرف بضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع.

وأكد على أن هذه الأمور ضرورية للسلام والازدهار الإقليمي، مما يشكل مصدر قلق دولي.





تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات في منطقة مضيق تايوان، مما قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.