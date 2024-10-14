نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله عن قصف قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية الإسرائيلية الواقعة شمال غرب حيفا، مستخدمًا رشقات صاروخية.

كما أفاد الحزب بأنه استهدف قذائف المدفعية عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب مارون الراس.





تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، مما يزيد من حدة الصراع في المنطقة.

ويمثل هذا الهجوم رد فعل على الأوضاع الراهنة والتصعيدات المتبادلة، مما ينذر بتطورات مستقبلية قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.