العالم اليوم - ملك الأردن يستقبل ميقاتي ويؤكد الوقوف إلى جانب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه، ودعم سيادته وأمنه واستقراره، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية، على "استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة".

وبيّن الملك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأردن "يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان".

كما حذر من "استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع".

بدوره، أعرب ميقاتي عن تقديره للملك عبد الله الثاني "على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه".

‎وثمن ميقاتي الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.