العالم اليوم - أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للشهر الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 لتعكس البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام وخفضت أيضا التوقعات للعام المقبل وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها المنظمة التوقعات بالخفض.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.93 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة الشهر الماضي.

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