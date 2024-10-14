العالم اليوم - احتجاجا على ما حدث في ليبيا.. قرار عاجل من منتخب نيجيريا

انتم الان تتابعون خبر احتجاجا على ما حدث في ليبيا.. قرار عاجل من منتخب نيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:25 مساءً - أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الإثنين، أنه سيقوم بإعادة أفراد المنتخب الوطني إلى البلاد بسبب ماوصفه بـ"معاملة غير إنسانية" في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري أديمولا أولاجيري: "قرر لاعبو المنتخب عدم خوض المباراة ويقوم مسؤولو الاتحاد النيجيري بإجراءات لعودة اللاعبين الى البلاد".

كما أشار إلى أنه تم إرسال شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وبقي أفراد منتخب نيجيريا في مطار الأبرق في ليبيا لأكثر من 12 ساعة بعد هبوط طائرة تم استئجارها للسفر، ويبدو أنها كانت مقرر أن تحط في مطار بنغازي لكنه تم تحويلها إلى مطار الأبرق.

وكانت نيجيريا تغلبت على ليبيا 1-0 ذهابا، الجمعة، فتصدرت المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات.

ودان وزير الرياضة النيجيرية جون إينوه هذه الحادثة بقوله "ندين بشدة المعاملة البغيضة التي تعرض لها لاعبو ومسؤولو المنتخب الوطني الأول.

وتابع: "ظل أفراد الوفد دون رعاية لمدة تزيد عن 15 ساعة تقريبا منذ وصولهم، بدون طعام ولا سكن، وتُركوا في بيئة موبوءة بالبعوض وتم تطويقهم من قبل الأمن الليبي حتى لا يخرجوا من المطار" مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة إليه هو "سلامة أفراد المنتخب الوطني".