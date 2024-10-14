العالم اليوم - الجزائر تعتزم الإعلان عن جولة لتراخيص النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ستعلن عن جولة من العطاءات لجذب استثمارات أجنبية وشركات تشغيل لتطوير قطاع النفط والغاز.

ومن المتوقع أن تشارك شركات كبرى، مثل إكسون موبيل وشيفرون وإيني وسينوبك الصينية في العطاءات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

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