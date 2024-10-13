نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يحذر الإسرائيليين من الاقتراب من مراكز تجمع الجنود في مستوطنات يتخذ منها الجيش مقرات له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني بيانا أكد من خلاله أن الجيش الإسرائيلي يتخذ من منازل المستوطنين مراكز تجمع لضباطه، مؤكدا أنها أهداف لصواريخه.

وجاء في بيان الحزب: "يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده الهسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وغيرها".

وأضاف البيان: "هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية".

وتابع: "وعليه نحذر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم حتى إشعار آخر".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق المسيّرات، كما أبانت لقطات وثقها المستوطنون الإسرائيليون لحظة مرور مسيرة.

وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع تل شعر بقذائف المدفعية. ‏إلى ذلك، استهدف "حزب الله" ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وبصاروخ "بركان" وتمت إصابتها إصابة مباشرة، حسب بيان للحزب.‏