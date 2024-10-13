نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر توصل الغاز الطبيعي للمنازل في أوروبا.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة "غاز مصر" أن إيراداتها هذا العام لن تتأثر بالعقود التي وقعتها شركة "تاون جاس"، التي تمتلك "غاز مصر" نسبة 41% من أسهمها، لتصنيع محطات تخفيض الضغط وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في أوروبا.

وذكرت "غاز مصر" في بيانها أن شركة "تاون جاس"، التابعة لقطاع البترول المصري، ستشارك للمرة الأولى في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت في رومانيا، وذلك ضمن فعاليات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة ومنتدى الأعمال الذي عُقد في بوخارست.

هذا التطور يأتي بعد اعتماد "تاون جاس" كمقاول معتمد من هيئة الطاقة الرومانية (ANRE)، مما يجعلها أول شركة مصرية تعمل في توصيل الغاز الطبيعي داخل أوروبا. وتم توقيع العقود بين رئيس مجلس إدارة "تاون جاس"، المهندس محمد فتحي، والرئيس التنفيذي لشركة CIS GAS الرومانية، سبيستيان كالوجر.

وأشاد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خلال المنتدى بالتعاون الاستراتيجي مع رومانيا، مؤكدًا على الخبرات الواسعة للشركات المصرية في مجال توصيل الغاز، سواء داخل مصر أو خارجها.