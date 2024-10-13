نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 إصابة بينها 6 حالات خطيرة جراء انفجار مسيّرة قرب حيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية بإصابة 20 شخصًا على الأقل بينهم 6 بحالة خطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.

وأفادت مراسلة RT بأن الطائرة المسيّرة أصابت غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه خلال الحادثة غير العادية قرب بنيامينا، لم يتم إطلاق أي إنذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة، ووصفت حالة بعض الجرحى بأنها حرجة".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله إن 20 شخصا أصيبوا جراء غارة الطائرات دون طيار في منطقة وادي عارة، بينهم 5 في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة.