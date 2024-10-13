نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يقصف مجموعة أطفال في مخيم الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم مساء اليوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الأطفال دون سن العاشرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة التي كانوا يلعبون بها بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وقالت مصادر طبية إن "5 أطفال على الأقل لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ".

ويواصل الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، وشرع بفصل الشمال عن باقي مناطق القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ373، وذلك مع إحكام الحصار على جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، لليوم التاسع، وذلك تمهيدا لتهجير السكان الفلسطينيين، لتنفيذ ما بات يعرف بـ "خطة الجنرالات".

ووضع الجيش الإسرائيلي سواتر ترابية لفصل مدينة غزة عن شمال القطاع، بينما نسفت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في مخيم جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي غزة، باستخدام "روبوتات" متفجرة مخلفا العشرات من الشهداء والجرحى.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرة على مناطق متفرقة في القطاع، حيث استشهد وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تمنع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 قتيلا من أصل 285 لقوا حتفهم خلال الأيام الثمانية الماضية