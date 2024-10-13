عراقجي: بذلنا جهودا هائلة لاحتواء حرب شاملة بالمنطقة ولا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالحنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران بذلت جهودا هائلة لاحتواء حرب شاملة بالمنطقة، وأنه لا خطوط حمراء رغم ذلك في الدفاع عن مصالح إيران.

وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه في منصة "X": أمريكا سلمت أسلحة كثيرة وبكميات قياسية لإسرائيل وهي الآن تعرض حياة جنودها للخطر بنشرهم لتشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية في إسرائيل".. بذلنا جهودا هائلة لاحتواء حرب شاملة بالمنطقة لكن ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالحنا".

وأرفق عراقجي المنشور برسم بياني يظهر مدى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل على مدار السنوات