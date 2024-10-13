نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعلن نشر أنظمة دفاع جوي أمريكية بطواقمها في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأحد، أن الوزير لويد أوستن وجه بنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي بعيد المدى "ثاد" وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية.

وأكد البنتاجون أن "منظومات ثاد ستعمل على تعزيز نظام الدفاع الجوي المتكامل في إسرائيل".

وشددت الوزارة في بيانها على أن "هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من جانب إيران".