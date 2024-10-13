نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلوني لنتنياهو: قصف قوات الـ "يونيفيل" في لبنان غير مقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لنظيرها الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهجمات على قوات "اليونيفيل" في لبنان غير مقبولة، مشددة على أن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ضروري لضمان استقرار الحدود.

وأفادت الخدمة الصحفية للحكومة الإيطالية أن ميلوني عبرت في اتصال هاتفي مع نتنياهو عن رفضها للهجمات الإسرائيلية على "اليونيفيل"، مشيرة إلى أن هذه القوات تعمل تحت تفويض من مجلس الأمن لدعم استقرار المنطقة.

وأكدت ميلوني على أهمية ضمان سلامة قوات "اليونيفيل" في جميع الأوقات، وأعربت عن اعتقادها بأن تنفيذ القرار 1701، الذي يضمن سيادة لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب مع نشر قوات الأمم المتحدة، سيساهم في استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية وعودة النازحين.

وأضافت ميلوني أن إيطاليا، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، مستعدة للعمل على تخفيف التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق، دعا نتنياهو الأمم المتحدة إلى سحب قوات "اليونيفيل" من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن بقائها يجعلها "رهينة لحزب الله". ومع ذلك، أكد المتحدث باسم "اليونيفيل"، أندريا تينينتي، رفض مغادرة مواقعها، مشددًا على أن العلم الأممي سيظل مرفرفًا وفقًا للقرارات الدولية.