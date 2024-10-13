نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يدين العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة.. ويستنكر مصادرة مقر الأونروا بالقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على اثرها المئات ما بين شهيد وجريح.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن ابو الغيط تأكيده أن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة.

وقال رشدي إن هدف العملية الاسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير، مضيفا إن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.

وفي سياق متصل، أدان أبو الغيط بأشد العبارات قيام اسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مؤكدا على أن اسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها، ومعربا عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.