نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صربيا تدرس مسألة الانضمام إلى مجموعة بريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين أن صربيا تعتبر الانضمام إلى مجموعة بريكس بديلا حقيقيا عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فولين في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ": "عضوية بريكس جذابة لدول أخرى مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وتركيا، فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة لصربيا؟".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن الانضمام إلى مجموعة بريكس أصبح بديلا حقيقيا للاتحاد الأوروبي".

وتابع فولين: "ستكون صربيا موجودة بالتأكيد في قمة بريكس في قازان، من الضروري استكشاف جميع الخيارات بما في ذلك عضوية البريكس".

و "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024.

وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس". ويتمثل الحدث الأبرز في فترة الرئاسة الروسية لـ "بريكس" في قمة المجموعة التي ستعقد في قازان في 22-24 أكتوبر الحالي