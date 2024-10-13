نتنياهو: الجيش يواصل عملياته لتفكيك معاقل حماس في جباليا شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - ذكر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جباليا بشمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان بالفيديو أصدره مكتبه "جنودنا الشجعان الآن في قلب جباليا، حيث يفككون معاقل لحماس"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ مؤخرا هجوما بريا لمنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة.

وكان سكان مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على المنطقة مستمرة، قائلين إنهم يسمعون دوي انفجارات متكررة وطائرات بدون طيار، تحلق على ارتفاع منخفض.

وتردد أن إسرائيل حاصرت المنطقة وفرضت حظر التجوال. وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتمكن آلاف المدنيين من مغادرة منازلهم ويكافح السكان للحصول على إمدادات المياه والطعام.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يدرس التقارير. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مرارا قواعد حركة حماس الفلسطينية.

وذكر سكان مخيم جباليا أن عشرات الجثث في المنازل والشوارع، ولم يتم انتشالها في ظل هذه الظروف. والأشخاص الجرحى عالقون داخل منازلهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "أن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، يعد إرهاب منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يسعى من خلال استباحته للضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق جرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة (ج)، إلى تعميق وتكريس ضمه للضفة الغربية وإمعان نظام الفصل العنصري البغيض.

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من نشوب حرب إقليمية واسعة بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي أن احتمالية كبيرة بتوسيع النزاع والتصعيد بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده إلى لبنان.

وأكد عراقجي أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة للغاية ونتابع التطورات الجارية عن كثب.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، زيارة إلى بغداد لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.