نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تستقبل الدفعة الأولى من طلبة الطب الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو سفارة باكستان بالقاهرة وممثلو مؤسسة الخدمة بتسهيل مغادرة الدفعة الأولى المكونة من 27 طالبًا فلسطينيًا من مطار القاهرة الدولي إلى لاهور اليوم.

هذه الدفعة من الطلاب هي جزء من 192 طالب طب فلسطيني من غزة التي مزقتها الحرب والذين سيواصلون دراساتهم في الطب وطب الأسنان في المعاهد الطبية المختلفة في باكستان.

وبتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، سيتم تسهيل هؤلاء الطلاب لمواصلة دراساتهم في جامعات الطب الباكستانية في برامج ممولة بالكامل. ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة العالمية وأطباء الرحمن ومؤسسة الخدمة.