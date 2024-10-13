نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن عددا كبيرا من الغارات على مناطق مختلفة في لبنان بينها معبر حدودي مع سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد الظهر اليوم الأحد، عددا كبيرا من الغارات على مناطق مختلفة في لبنان.



وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم، غارات عدة على مناطق مختلفة في لبنان، جاءت كالآتي:

غارات إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان.

غارات جوية استهدفت بلدتي ياطر ورشاف جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية استهدفت بلدات القليلة وحانويه وقانا جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية على بلدات سرعين وعدوس وعلى منزل في بلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان.

غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على بلدة صديقين استهدفت منزلا وأنباء عن وقوع إصابات، و3 غارات على بلدة دير انطار جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

غارة على بلدة الريحان ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان.

غارة استهدفت قرية ماسا في قضاء زحلة بالبقاع الأوسط شرقي لبنان.

غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على محيط بلدة البازورية في منطقة صور جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على بلدة قلية بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

غارة إسرائيلية على التلال المحيطة ببلدة عرسال في البقاع شرقي لبنان.

غارة إسرائيلية على محيط بلدة دير عامص في منطقة صور جنوبي لبنان.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء الجنوب اللبناني.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار اليوم الأحد على جرود الهرمل الشمالية الغربية، مستهدفا معبرا حدوديا مع سوريا.