نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يطالب سكان بلدات جنوبية بالتوجه إلى شمال نهر الأوّلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏أصدر الجيش الإسرائيلي بلاغات بإخلاء عدة بلدات في الجنوب اللبناني من سكانها، مطالبا المدنيين بالتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي في حسابه على "تيلغرام": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: مركبا، رب الثلاثين، طلوسه، الطيبة، قنطرة، دير سريان، فرون، القصير، حاريص، تبنين، كفرا، دير نطار، رشكنانيه، صدقين، رماديه، قانا، حانويه، عيتيت، ميسات، حميري، بستيتا".

واعتبر المتحدث الإسرائيلي أن "نشاطات "حزب الله" تجبر جيش الدفاع على اتخاذ إجراءات ضده".

وأضاف للمدنيين: "‏جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وقال: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

واختتم: "‏ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

الجدير ذكره أن بيان مشابه صادر عن الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الجاري، طالب سكان بلدات لبنانية أخرى بالمغادرة أيضا إلى شمال نهر الأولي