نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية "الأساسية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت إيطاليا على الشراكة الاستراتيجية "الأساسية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على موقع (إكس): "الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، على أنه "يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وأضاف أن "الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".