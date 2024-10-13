العالم اليوم - إسرائيل تعترض 5 صواريخ وتدمر مسجدا بجنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان، فيما أدت غارة جوية إسرائيلية إلى تدمير مسجد في بلدة لبنانية، بينما أعلن حزب الله تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية بجنوب لبنان.

تفصيلا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الأحد "حوالى 5 صواريخ" أُطلقت من لبنان على عدّة مناطق في شمال الدولة العبرية.

وجاء في بيان للجيش "انطلقت صفارات الإنذار بين الساعة 8:59 والساعة 9:01 في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج حيفا والكرمل. وتمّ تحديد حوالى 5 صواريخ أطلقت من لبنان وتم اعتراضها بنجاح"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي وسع عمليته البرية في جنوب لبنان الليلة (بين السبت والأحد)، وقبل الدخول إلى المناطق الجديدة، تم تنفيذ ضربات مدفعية لتدمير الأفخاخ والمتفجرات في المنطقة.

وخلال توسيع العملية البرية في لبنان من قبل القوات المناورة، سُمعت بوضوح العديد من الانفجارات في العديد من مناطق الجليل الغربي وشمال البلاد نتيجة إطلاق الجيش النار.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

من ناحية ثانية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارة جوية إسرائيلية أدت، فجر الأحد، إلى تدمير مسجد في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة "نفذ الطيران المعادي قرابة الثالثة إلا ربع من بعد منتصف الليل، غارة جوية مستهدفا المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمره بالكامل".

وأفاد مراسلنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق بلدة السفري - بعلبك في البقاع شرقي لبنان، فيما تعرضت منطقة بين مجدل زون والمنصوري في قصاء صور جنوبي لبنان لغارة أخرى.

وقال إن بلدات في القطاع الغربي جنوبي لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين في صفوفه في غارة إسرائيلية على بلدة صربين جنوبي لبنان.

حزب الله يعلن عن اشتباكات

أما حزب الله، فقد أعلن الله عن اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية حاولت التسلل فجر الأحد في نقطتين بمحيط بلدة رامية بجنوب لبنان، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس.

وجاء في البيان أن مقاتلي حزب الله "قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل" من موقعين إلى بلدة رامية.

كما أفاد الحزب أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا.

وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة تلغرام، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 7 جنود وضباط، مشيرة إلى أن المواجهات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان اتسمت بالضراوة.