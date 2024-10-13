نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف آلية مدرعة للاحتلال وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن حزب الله أعلن عن استهدافه لآلية مدرعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

في الوقت ذاته، يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

أسفر هذا العدوان عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

القصف المستمر والمجازر ضد المدنيين

تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مُرتكبًا مجازر دامية ضد المدنيين.

عمليات القصف والاعتداءات المتواصلة أدت إلى نزوح أكثر من 90% من السكان، مما تسبب في كارثة إنسانية حقيقية في ظل الحصار المفروض على القطاع.

الوضع الإنساني في غزة

الوضع الإنساني في غزة متدهور بشكل كبير نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، وسط تقارير تؤكد نزوح الآلاف، وانعدام الأمان للسكان المدنيين.