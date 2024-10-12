"حزب الله" يستهدف ثكنة وقاعدة وقوات إسرائيلية بالصواريخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، استهدافه لثكنة معاليه غولاني وقاعدة "حوما" وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي بالصواريخ.

وقال "حزب الله" في إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".

وأضاق "حزب الله" في بيان آخر أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من مساء اليوم السبت، قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية".

وصدر عن حزب الله بيان إضافي جاء فيه أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من مساء اليوم السبت، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية".

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق من اليوم، بتكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية لبلدات ومناطق جنوب لبنان، وقصف "حزب الله" مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.