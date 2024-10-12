نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملياته في غزة ولبنان خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن عملياته في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع، زاعما أنه قضى على عشرات المقاتلين وهاجم 280 هدفا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للمقاتلين في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر "حزب الله"، مدعيا أن "القوات تمكنت من القضاء على 50 مسلحا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية"، و"تدمير أكثر من 200 هدف" باستخدام المدفعية والطائرات".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعشرات المواقع التي كانت تُخزن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة"، مشيرا إلى أنه تم العثور على "معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو استهدف مواقع في عمق وجنوب لبنان، ودمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ أرض-أرض التي استُخدمت لإطلاقها باتجاه إسرائيل خلال نهاية الأسبوع"، كما "استهدف بنية تحتية تحت الأرض" قرب الحدود السورية اللبنانية حيث كانت تُخزن أسلحة تابعة لحزب الله".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "بالتزامن (مع عملياته في لبنان)، نفذ عمليات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه تم تدمير بنى تحتية وقتل عشرات المقاتلين.

وأوضح أنه "في جباليا، قضت الفرقة 162 على أكثر من 20 مسلحا خلال الساعات الماضية باستخدام الدبابات والاشتباكات المباشرة والغارات الجوية"، مدعيا أنه "حتى الآن، تم القضاء على نحو 200 مخرب في العمليات في المنطقة"، وفق وصفه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "الفرقة 252 استهدفت في وسط القطاع خلايا إرهابية، من بينها عناصر كانت تطلق الصواريخ المضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع، وفي رفح، نجحت فرقة غزة في القضاء على إرهابيين كانوا يخططون لمهاجمة القوات".

وختم بالقول: "خلال مجموع العمليات في نهاية الأسبوع، استهدف سلاح الجو نحو 280 هدفًا في لبنان وغزة، بما في ذلك بنى تحتية تحت الأرض، ومخازن أسلحة، ومقرات عسكرية، وخلايا مسلحة، وبنى تحتية أخرى"، لافتا إلى أنه "يواصل العمل بقوة وجهوزية، دفاعا وهجوما، على جميع الجبهات".