نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية.

وقالت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن دولة الإمارات

تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية، وأوضحت أن استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشددت نسيبة على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.

كما جدّدت التأكيد على دعم الإمارات للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأعربت أيضًا عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات "يونيفيل"، وتلك التي ينتمي لها الجنود المصابون، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين.