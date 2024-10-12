غارات أمريكية تستهدف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - شنّت قوات أمريكية ضربات ضد مواقع عدة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم"، السبت.

وجاء في بيان للقيادة الأمريكية على منصة إكس أن قوات أمريكية "شنت سلسلة من الغارات الجوية ضد معسكرات عدة لتنظيم داعش في وقت مبكر من صباح 11 أكتوبر".

وأشار البيان إلى أن "الضربات ستعطّل قدرة تنظيم داعش الإرهابي على التخطيط لهجمات وتدبيرها وشنّها ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ومدنيين في المنطقة وخارجها".

وينشر اليش الأمريكي نحو 900 عنصر في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتشنّ قوات أمريكية ضربات انتقامية ضد فصائل مسلّحة في العراق وسوريا.

في سبتمبر شنّت قوات أمريكية ضربتين منفصلتين في سوريا، أسفرتا عن مقتل 37 إرهابيًا بينهم عناصر في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت "سنتكوم" إن تقييمها للأضرار ما زال جاريًا و"لا يشير إلى خسائر في صفوف المدنيين".