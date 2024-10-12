نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اليونيفيل": إصابة جندي بإطلاق نار بسبب نشاط عسكري في الجوار وأضرار جسيمة جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" بيانا بشأن إصابة أحد جنودها وإلحاق أضرار جسيمة بمبان تابعة لها ببلدة الرامية في جنوب لبنان.

وقالت "اليونيفيل" في بيانها: "جرح جندي من جنود حفظ السلام الليلة الماضية في المقر العام لليونيفيل في الناقورة بإطلاق نار بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار"، مضيفة: "خضع الجندي لعملية جراحية في مستشفى البعثة في الناقورة لازالة الرصاصة وهو الآن في حالة مستقرة. ولا نعرف بعد مصدر إطلاق النار".

وأضاف بيان "اليونيفيل": "كما لحقت أضرار جسيمة بالمباني في موقع الأمم المتحدة التابع لنا في رامية ليلة أمس بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".

وتابع: "إننا نذكر جميع الجهات الفاعلة بالتزامها ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع اليونيفيل".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السريلانكية إصابة جنديين سريلانكيين في قوات حفظ السلام الدولية بجنوب لبنان "اليونيفيل" جراء هجمات على قاعدة تابعة للقوة الدولية أمس الجمعة.

من جهتها، قالت "اليونيفيل" إن انفجارات استهدفت مقراتها مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد القوات، بعد يوم من استهداف القوات الإسرائيلية لنفس الموقع.

هذا ونفذ "حزب الله" اليوم السبت، عمليات عدة ضد إسرائيل، وسط تصعيد كبير بين الجانبين، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق مختلفة في لبنان في عملية أطلق عليها اسم "سهام الشمال".

هذا ويحاول الجيش الإسرائيلي التوغل برا في جنوب لبنان، فيما يتصدى له "حزب الله"، الذي يستمر بقصف مستوطنات الشمال.