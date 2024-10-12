نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوداني وماكرون يدعوان لحشد جهود وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية حشد الجهود لوقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن الاتصال الهاتفي تناول الدعوة التي أطلقها ماكرون مؤخرا لـ "إيقاف توريد الأسلحة إلى الكيان المحتل، في حربه العدوانية ضد غزة ولبنان، والتأكيد على أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها، لا سيما أن الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بما تمثله من اعتداءات ضدّ الإنسانية، تستوجب موقفًا جادًا من قبل المجتمع الدولي".

وشدد الجانبان وفق البيان على أهمية "توجيه كل الجهود نحو وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة".

وأكد السوداني استعداد العراق للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي، في باريس لحشد الجهود الدولية والإقليمية نحو تثبيت الأمن في المنطقة، وتقويض آثار الحرب العدوانية وتداعياتها، وتقليل الخسائر التي ستنجم عنها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما أكد تحرّك العراق لعقد مؤتمر مماثل في العاصمة بغداد.