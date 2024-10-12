نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبل لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبل لبنان اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة "مقتل 5 وجرح 14 بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة المعيصرة في قضاء كسروان جبل لبنان".

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية قتل نحو 60 شخصا وأُصيب 168 شخصًا آخرين في لبنان، في القصف الإسرائيلي من خلال 57 غارة نفذها جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان حتى الآن إلى 9588 اعتداء، سقط ضحيتها 2229 شهيدا وأسفرت عن 10380 جريحا.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بتكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية لبلدات ومناطق جنوب لبنان، وقصف "حزب الله" مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي وبعد توغله في الأراضي اللبنانية لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على أي من التلال المشرفة التي يحاول التقدم إليها، وذلك حسب بيان صادر عن "حزب الله" اللبناني.