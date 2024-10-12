الأمم المتحدة: وضع المدنيين فى غزة ولبنان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - أكدت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اليوم السبت، أن وضع المدنيين في غزة ولبنان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

ولفتت شامداساني في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إلى تعرض العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، بشكل متزايد لقصف جوي إسرائيلي، وسقوط مئات القتلى، وفرار أكثر من مليون شخص من منازلهم في جميع أنحاء البلاد.

الاحتلال لـ سكان شمال غزة: عملياتنا بمنطقة جباليا ستستمر لفترة طويلة

وسلطت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان الضوء على المعاناة الإنسانية المروعة المستمرة في غزة، لافتة إلى تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته شمال غزة، ما أدى إلى فصل المنطقة أكثر عن بقية القطاع وتعريض حياة المدنيين بالمنطقة من جديد للخطر.

وأشارت شامداساني إلى ما شهدته الأيام الماضية من غارات وقصف مكثف وإطلاق نار من مروحيات وتوغلات برية استهدفت المباني السكنية ومجموعات من السكان، ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات ونزوح الفلسطينيين جماعيًا من المنطقة، فضلًا عن استمرار الاعتداءات على المستشفيات.

الأغذية العالمى: المساعدات الغذائية لم تدخل لشمال قطاع غزة منذ الأول من أكتوبر

وأوضحت مسئولة حقوق الإنسان أن جيش الاحتلال يواصل إصدار الأوامر للفلسطينيين في شمال غزة بالمغادرة، ويبقى العديد منهم محاصرين ولا يستطيعون التنقل بأمان.

الأغذية العالمي: شمال غزة معزول تمامًا

وفي وقت سابق من اليوم، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتم إدخال أي مواد غذائية لشمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح البرنامج أن المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى المنطقة التي مزقتها الحرب مغلق منذ نحو أسبوعين، وحذر من التداعيات الكارثية للعملية البرية الإسرائيلية المتواصلة، على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية هناك.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن شمال قطاع غزة معزول تمامًا ولا نستطيع العمل هناك، بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية العسكرية وأوامر الإخلاء.

وقال مدير البرنامج أنطوان رينار: "الشمال منفصل، ولا نستطيع العمل هناك".