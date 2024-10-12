البرلمان الإيراني: سندعم القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وحزب الله في كل الظروف.

وقال فاليباف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "مفادها أننا نقف مع لبنان".

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وأكد رئيس البرلمان الإيراني استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والنازحين من الحرب في البلاد، قائلا: "سندعم جميع القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله".

قاليباف: سأنطلق إلى جنيف وسأحمل قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني

وتابع: "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني".

ومن المقرر أن يتوجه قاليباف عقب زيارته الحالية لبيروت إلى جنيف لمشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.

تأتي زيارة فاليباف عقب أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان حيث من المقرر إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب ورؤساء أحزاب لبنانية، حسب التقارير المحلية.

وخلال زيارته الحالية، قام قاليباف بزيارة موقع الغارة الإسرائيلية الأعنف منذ بداية القصف الإسرائيلي على لبنان، وسط بيروت متفقدا الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلي.

وسبق، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، مقطع فيديو لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو يقود بنفسه الطائرة التي أقلته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أسبوع واحد من إعلان إسرائيل منع هبوط أي طائرات إيرانية في مطارها.

كانت إسرائيل قد أجبرت طائرتين إيرانيتين على العودة إلى مطار طهران الدولي، ومنع هبوطهما في مطار بيروت، ما دعا رواد التواصل الاجتماعي لاعتبار تلك الخطوة تحديًا للقرار الإسرائيلي.

وعقب وصوله مطار بيروت، قال "قاليباف" لعدد من المسئولين اللبنانيين الذين كانوا في استقباله هناك، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة، والنائبان حسن عزالدين وإبراهيم الموسوي: "أتيت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنا أحمل رسالة تضامن مع الشعب اللبناني، من هنا سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين".