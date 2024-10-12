سي إن إن : طهران أبلغت أمريكا بردها على أي هجوم جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أفادت شبكة سي إن إن عن مصدر إيراني، أن طهران أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول بالشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد من جانب إسرائيل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، اليوم السبت، إن إسرائيل ضيقت الأهداف المحتملة في ردها على هجوم إيران الباليستي، الذي يصفه هؤلاء المسئولون بالبنية التحتية العسكرية والطاقة الإيرانية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو تنفذ عمليات اغتيال.