نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان و"حزب الله" يرد بالصواريخ والمسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt بتكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية لبلدات ومناطق جنوب لبنان، وقصف "حزب الله" مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.

وأعلن "حزب الله" اليوم السبت عن مجموعة ضربات نفذها ضد قوات وجنود الجيش الإسرائيلي مستخدما الصواريخ والمسيرات.

وجاء في بيانات متتابعة لـ "حزب الله":

استهداف قاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية كبيرة. ‏

استهداف ‏تجمع لجنود العدو في مستعمرة خربة نفحا بصلية صاروخية.

استهداف ‏تجمع لجنود العدو في مستعمرة كفر جلعادي بصلية صاروخية. ‏

نفذنا ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على عين مرغليوت وأصابت أهدافها بدقة.‏

استهداف تجمعًا لجنود العدو في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية. ‏

استهداف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة.

نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة.

كما أفادت المراسلة بتنفيذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وغارات على مناطق مختلفة في لبنان مع معلومات أولية عن إنذار بإخلاء مبنى في قضاء صيدا. وأيضا كان هناك إطلاق لرشقة صواريخ ثانية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.



