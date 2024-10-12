نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 30 شخصًا بضربات إسرائيلية على جباليا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الدفاع المدني في غزة استشهاد 30 شخصًا بضربات إسرائيلية على جباليا الجمعة.

وخلال الساعات الماضية، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بمقتل وإصابة عشرات المواطنين وفقدان آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن "القصف الإسرائيلي تسبب باستشهاد أكثر من 20 شخصا في حصيلة أولية وإصابة عشرات آخرين، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الضحايا والبحث عن المفقودين".