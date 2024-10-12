نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور جثة جنرال إيراني اغتيل بجوار نصرالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إيران، الجمعة، العثور على جثة جنرال في الحرس الثوري قُتل إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية الشهر الماضي على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "بفضل الجهود المتواصلة على مدار الساعة، تم انتشال جثمان عباس نيلفروشان".

وأضاف البيان أنه "سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد إعادته إلى الوطن وبرنامج التشييع والدفن".

وقُتل نيلفروشان أحد المسؤولين الكبار في فيلق القدس الذي يدير العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في 27 سبتمبر إلى جانب نصرالله.

وفي الأول من أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردًا على مقتل نيلفروشان ونصر الله وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران والذي اغتيل في طهران أواخر يوليو.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء أن يكون رد بلاده على الهجوم الصاروخي الإيراني "قاتلًا ودقيقًا ومفاجئًا".

من جهتها، حذرت إيران من أن أي هجوم إسرائيلي على "بنيتها التحتية" سيستدعي "ردًا أقوى".